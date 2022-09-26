شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يوافق على نقل محكمتين فى المنوفية والغربية إلى مقرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الدولة بالموافقة على نقل مقر دوائر محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة المنوفية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد. كما نشرت الجريدة قرار موافقة مجلس الدولة على مقر دوائر محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضى الدولة بمحافظة الغربية، إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد.