شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تجرى زيارة ميدانية لشركة ببنى سويف لمتابعة أحوال العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببني سويف بشأن عمل زيارة ميدانية لمصنع ولاعات ومصنع مستحضرات تجميل، وذلك فى إطار جهود المديرية فى المتابعة والمرور على المنشآت ومتابعة أحوال العمال والاطمئنان على تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف فى تقريره ، اليوم الإثنين، المرور على المصنعين للتأكيد على تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وأيضا الاستماع إلى العمال للاطمئنان على أحوالهم داخل المنشآت، مع التوصية بعمل ندوات للتوعية للعاملين داخل المنشأة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل وفى الحياة اليومية.

وأكد خالد دياب مدير العلاقات العامة، أن أحد المصنعين بدأ العمل داخل المحافظة بـ250 عاملا جميعهم من أبناء محافظة بنى سويف كمرحلة أولى، وتوفير العديد من فرص عمل لهم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة من الكوادر الشابة المدربة.