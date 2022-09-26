شكرا لقرائتكم خبر عن قبل cop27.. أول مشروع نقل كهربائى بمحمية نبق فى شرم الشيخ لاستقبال وفود القمة والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نقدم بعض المعلومات عن مشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية نبق.
1-المشروع هو إحدى الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بمحمية نبق استعدادا لقمة المناخ .
2- ينفذه مجموعة من الشباب المصريين لدعم السياحة الشاطئية.
3-يعتمد المشروع على طرق جديدة وغير تقليدية لتنشيط السياحة البيئية.
4-يعتمد المشروع أيضا على مشاركة المجتمع المحلى للمساهمة فى تنميتهم اقتصاديا .
5-يسعى المشروع للحفاظ على التراث الاجتماعى والبيئى و الثقافى للمحمية واعتبارها مصدر جذب سياحى بالمحميات .
6- يتثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى.
7- يساهم أيضا فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها، كأحد اصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.
8- يعد نموذجا تجريبيا سيتم العمل على التوسع فيه خلال الفترة المقبلة.
9-مشروع السيارات الكهربائية داخل محمية نبق، يقوم على فكرة توفير تجربة سياحية فريدة بالمحمية باستخدام عربات صديقة للبيئة للتجول داخل المحمية.
10* يتضمن المشروع أيضا طرقا لزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة المانجروف السفينة الغارقة .
11- يقوم المشروع على استخدام السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز سرعتها 40 كم فى الساعة
12- يستعين بالسكان المحليين في تقديم الخدمات للزائرين للمحنيات وحراسة الموقع المخصص للنشاط .