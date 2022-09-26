شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادرات تنطلق من مصر لدعم أفريقيا على أولويات قمة COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، وضعت على عاتقها مسئولية عالمية من أجل الخروج بشكل مميز لرئاستها مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، وتستعد مصر بعدد من المبادرات لأفريقيا، وتضعها على أولويات جدول اعمال قمة المناخ الـ cop27، من أجل تضمين التكيف بالأجندة التحويلية للمؤتمر.

خلال هذا التقرير يتم رصد برنامج الرئاسة المصرية للمبادرات الأفريقية:

حيث تضم الأيام الموضوعية لرئاسة مصر لمؤتمر المناخ، عددا من المبادرات التى سيتم إطلاقها للدول النامية وإفريقيا.

أولاً الانتقال العادل للطاقة

ستشمل هذه المبادرة البلدان الأفريقية ولضمان تسريع انتقال الطاقة بطريقة عادلة ومنصفة.

وهي المبادرة المستمدة من مبادرة "حياة كريمة"، من اجل تحسين حياة المجتمعات الريفية من خلال قدرة تكيفية أفضل.

تعد مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة نحو بيئة أكثر مرونة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء في هذا الصدد.

رابعا مبادرة الزراعة ونظم الغذاء

تلك المبادرة تهدف إلى النظر في الممارسات الزراعية والنظم الغذائية في أفريقيا.

خامساً مبادرة AWARE

وهى مبادرة خاصة بالمياه تهدف إلى وضع نظام إنذار مبكر وحماية المياه من تأثير تغير المناخ.

سادساً مبادرة التنوع البيولوجي

تهتم بحماية الحياة البحرية والنظام البيئي، القائم على حلول الطبيعة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي، خاصة أن قمة التنوع البيولوجي COP15، التى ستعقد في مونتريال ديسمبر المقبل.

سابعا مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 لأفريقيا

وهذه المبادرة تهدف إلى التعامل مع جميع أنواع المخلفات من أجل الوصول إلى هدف 50% لإعادة تدوير المخلفات في إفريقيا بحلول عام 2050.