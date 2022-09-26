شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: فلسفة الجمهورية الجديدة تقوم على حفظ كرامة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فلسفة الجمهورية الجديدة هى أن نضع نصب أعيننا كرامة الإنسان وإنشاء أسرة تحيا بعزة وكرامة من خلال مبادرات وسياسيات وبرامج حكومية قابلة للتصديق، وتنتهج الدولة فلسفة الاستثمار فى الموارد والبشر أيضا لتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة للفتيات والمرأة المصرية أن يشعروا بأهميتهم فى المجتمع وتقاس نهضة الأم بمدى احترامها للمرأة.

وأكدت خلال كلمتها باحتفالية مبادرة بنت الملك، أن المبادرة مسؤلية كل فرد ولابد أن ننمى ونستثمر فى البشر، متابعة أننا نفخر جميعا بالكنيسة فى مصر وخارج مصر فلها دور اجتماعى عام وتاريخ مشرف فى الدين وفى المجتمع وفى علاقتنا بالآخر أيضا فخدمات الكنيسة الدينية والروحية والاجتماعية رسالتها أعظم وأجل.

وأكدت أننا كمصريين فخورين أن يكون بنك ناصر البنك الاجتماعى الأوحد فى جمهورية مصر العربية وفى المنطقة/، فهو يقدم مساعدات لكل الفئات المهمشة وخدمات مالية واجتماعية لمحدودي الدخل، متابعة أنها لا تؤمن بالتنمية الاجتماعية المنفردة فالمجتمع كان يعانى من نقص العملة الوطنية الصعبة والبنك يسارع نحو تطوير حزم اجتماعية منها بنت الملك والجمعية الشرعية وبنك الطعام.