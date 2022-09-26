القوى العاملة: منظومة جديدة لتسهيل إجراءت سفر العمالة إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة بصدد إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة؛ لإنهاء إصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفير الكويتي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ورئيس القسم السياسي بالسفارة مشاري المزيني؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدي العاملة بين الدولتين.

وتفقد وزير القوى العاملة، برفقة السفير الكويتي، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بديوان عام الوزارة؛ للتعرف على سير العمل بها، والاستعدادات الجارية لبدء العمل من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة بين الجانبين (المصري والكويتي).

وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء "الوحدة" التسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات السفر؛ بتقديم كافة الخدمات، وسبل الراحة.

من جهته، أشاد السفير الكويتي بالوحدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية.

وقدم السفير الكويتي الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على حفاوة الاستقبال، مهنئا إياه بتولي حقيبة الوزارة، وثقة القيادة السياسية فيه، معرباً عن حرصه في التواصل مع الوزارة فيما يخص ملف العمالة المصرية، في إطار توفير كافة إمكانيات حمايتها ورعايتها، مثمناً استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت في كافة المجالات، بما يُسهم في استقرار وتقدم البلدين والمنطقة العربية.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير شحاتة هدية تذكارية للسفير الكويتي؛ للتعبير عن مدى التقدير والتعاون.