التنمية المحلية: بدء تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية القائمين على قطاع التدريب بالوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بسرعة التوافق مع معايير المواصفة الدولية (ISO 21001:2018) لضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالميًا لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ووضع مركز سقارة للتدريب في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

وقال آمنة - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الخميس - إن مركز سقارة تواصل بالفعل مع المؤسسة الدولية، وبدأ الأسبوع الحالي إجراءات التنفيذ، وتشمل تطبيق حزمة من المعايير القياسية التي وضعتها منظمة ISO بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث، والتي تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقي في الوظائف التقليدية أو للراغبين في شغل وظائف قيادية في المحليات.

وأكد ضرورة أن يكون التطوير بشكل فعلي وعملي وليس مجرد الحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة من الوزارة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين المحليات والقطاع الحكومي في المحافظات بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة بالمحافظات.

وأضاف أن حصول مركز سقارة على شهادة (ISO 21001:2018) يمثل نقلة نوعية في وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز، ويفتح له الباب للتوسع في برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.​