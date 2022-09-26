الخميس المقبل.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين للفن التشكيلي بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، معرضين للفن التشكيلي، يوم الخميس المقبل، الأول للفنان عبد العزيز السماحي تحت عنوان "سحر البشر والأمكنة"، في السادسة مساء بقاعة صلاح طاهر للفنون، والآخر للفنانة منى الصياد تحت عنوان "المجرة" في السادسة والنصف مساء، بقاعة زياد بكير للفنون.

ووفق بيان صادر عن دار الأوبرا اليوم الاثنين، فمن المقرر أن تستمر فعاليات معرض الفنان عبد العزيز السماحي حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل، ويضم حوالي 50 لوحة تتميز بالألوان الزاهية والمضيئة، كما يستمر معرض الفنانة منى الصياد حتى اليوم نفسه، ويضم نحو 50 لوحة تصوير زيتي، ويهدف المعرض إلى إبراز العالم القديم ودلالة الكواكب سواء من ناحية اللون والطبع والنبات الدال عليه.