شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على قطاع التدريب بالوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بسرعة التوافق مع معايير المواصفة الدولية ISO 21001:2018 لضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، ووضع مركز سقارة للتدريب فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

وقال آمنة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع مهارات العاملين فى المحليات ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية و الخدمية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز سقارة تواصل بالفعل مع المؤسسة الدولية ، وبدأ الأسبوع الحالى إجراءات التنفيذ ، وتشمل تطبيق حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة، أن يكون التطوير بشكل فعلى وعملى، وليس مجرد الحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات المطلوبة من الوزارة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة، وضخ الكوادر المتخصصة في شرايين المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز ، ويفتح له الباب للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.