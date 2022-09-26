شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إجراء عمليات قلب مفتوح للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الأورمان عمليات قلب مفتوح للأسر الأولى بالرعاية فى العديد من المحافظات المختلفة، وتم إجراء عدد 57 ألف عملية قلب مجانًا لجميع الأعمار منذ بداية العمل وحتى الآن.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء محافظات مصر المختلفة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات والتى تشمل(سوهاج – أسيوط – قنا – الأقصر – المنيا – أسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن )، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة لافتا الى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظات.

وأضاف شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية كما يتم استقبال جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة ومتخصصين وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.