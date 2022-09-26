شكرا لقرائتكم خبر عن "أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان "التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: "التغيرات المناخية وتأثيرها على أمراض النباتات وطرق مكافحتها " بمقر المعهد بالجيزة، والذي بدأت فعالياته أمس الأحد وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، وفي إطار الدور الإرشادي الذي يقدمه المعهد، لخدمة الباحثين والمزارعين والمهندسين الزراعيين.

وأشار مدير المعهد، إلى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات، على رأسها: التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية أشجار الفاكهة، رسم خريطة زراعية لبعض محاصيل الزراعة المحمية، التغيرات المناخية ودور المركبات الكيميائية المستخدمة فى الزراعة، ودور العناصر المناخية فى نمو وتطور وإنتاجية محاصيل الخضر تحت ظروف الزراعة المحمية، فضلا عن تأثير سقوط الأمطار على كفاءة إستخدام المبيدات الفطرية، أثر االتغيرات المناخية على الإستهلاك المائى للمحاصيل فى ظل الظروف المصرية، و تأثير االتغيرات المناخية على أمراض النباتات تحت منظور الزراعة الذكية، والأمن الغذائى المصرى، وتأثير التغيرات المناخية عليه.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.