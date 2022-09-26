شكرا لقرائتكم خبر عن راقبوا السماء.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة بالليالى المتبقية فى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر سبتمبر مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المتبقية بشهر سبتمبر باليوم والتاريخ كما يلى :

26 سبتمبر - المشتري في التقابل مع الشمس

سيكون كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس

وسيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أي وقت آخر من العام ، وهو أفضل وقت لمشاهدة المشتري وأقماره الاربعة الكبيرة وتصويرها

30 سبتمبر - القمر وانتاريوس

يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساءا تقريبا

يذكر أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة امام قرص الشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا

أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء