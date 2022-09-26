شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة الـ20 بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة بمدينة البدرشين، شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك تم إزالتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وشهدت البدرشين، إزالة 115 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة ولاية الصرف، وذلك على مدار ثلاثة أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق، بإجمالى مساحة 4360 م2، وجارى تطوير الشوارع التى شهدت إزالات.

وكانت محافظة الجيزة، قد أكدت أن ما تم إزالتة فى مدينة البدرشين، هو تعديات على أملاك الدولة ولاية مديرية الرى، مشيرة إلى أن أجهزة المحافظة تنفذ حاليا الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضافت المحافظة، أنه تم اخطار المتعدين على حرم الترع والمصارف بالبدرشين والمناطق الأخرى، لإزالة التعدى، وذلك بعدما استولوا على حرم الترع وهو ما يمنع أعمال التطهير للترع وكذلك اعمال التبطين الجارية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن كل ما يتم إزالته يتم الاستفادة منه فى توسعة الطرق والشوارع التى تحتاج إلى ذلك، وتطويرها بالكامل سواء بالقرى أو المدن أو الأحياء.