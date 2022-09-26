"سلاح ومخدرات".. الداخلية تنفذ 61 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 160 قطعة سلاح ناري، و261 قضية مخدرات، وتنفيذ 61080 حكم قضائى متنوع.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهمًا، ارتكبوا 16 حادث متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.