الداخلية تواصل تنظم دورات للكوادر الأمنية العاملين بمجال مكافحة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة" الدورة التدريبية الثانية لمسئولي إنفاذ القانون في مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"، خلال الفترة من (19 – 22 سبتمبر 2022م)، والتي تم تنظيمها للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالبلاد.

وتضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني "المصري الإسباني" للتصدي لتلك الجرائم في إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها فى التعامل مع الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدي لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة.

ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية ، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة ، واستكمالاً لجهودها في هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور ، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبي فى هذا المجال.