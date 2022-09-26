شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاثنين كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بـ7.75 جنيه.
- البصل الأبيض بـ2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 12.5 جنيه.
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
- الفلفل الألوان 18 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها .
- بامية 25 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- البامية 25 جنيها.