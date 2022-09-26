شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها لنهاية الأسبوع والقاهرة تصل 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 35 و36 درجة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تهب رياح شرقية قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية لتؤثر على كافة الأنحاء، كما تشهد القاهرة ارتفاعا طفيفا آخر فى درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع .

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.