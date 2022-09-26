شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم، حيث تعقد اليوم وغدا اختبارات المتقدمين من محافظة الدقهلية.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حدد مواعيد عقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، نقدم فى التقرير التالى مواعيد الامتحانات حسب المحافظة:

ـ وبدأت الاختبارات يوم الأحد 28 أغسطس الماضى باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة.

ـ تليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس.

ـ يتم امتحان المتقدمين بمحافظة القليوبية 30 أغسطس.

ـ والمنوفية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر.

ـ محافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

ـ يجرى امتحان المتقدمين من محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

ـ يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر.

ـ المتقدمين من محافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر.

ـ تليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر.

ـ ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر.

ـ الشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر ثم سوهاج 17 سبتمبر.

ـ تعقد اختبارات المتقدمين من محافظة كفر الشيخ 18 سبتمبر.

ـ محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر.

ـ تجرى امتحانات المتقدمين من محافظتى دمياط والفيوم 20 سبتمبر.

ـ تعقد امتحانات المتقدمين من محافظة المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

ـ عقد اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر.

ـ محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر.

ـ تعقد اختبارات المتقدمين بمحافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر.