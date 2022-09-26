شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 6 رحلات بينها 4 من التشيك ورحلة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتي الجمعة المقبلة.

وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 6 رحلات بينهم 4 من التشيك، ورحلة من أيطاليا، ورحلة داخلية.

وكانت أوضحت كشوف الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أن من المقرر وصول 101 رحلة أسبوعية أغلبها أوروبية قادمة من 11 دولة أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار .

وتبين من كشوف رحلات الطيران الأسبوعية بداية من السبت وحتي الجمعة المقبلة انطلاق موسم السياحة الشتوية بمرسى علم بواقع 98 رحلة طيران دولية و3 رحلات داخلية.

ويصل لمرسى علم خلال الأسبوع من السبت الماضي 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من ايطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا وآخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة .