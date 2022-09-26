شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز روضة السيدة: لدينا 816 أسرة بـ16عمارة والوحدات ساكنة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عيد، رئيس جهاز روضة السيدة زينب، اهتمامهم بأمن السكان بالتعاون مع مركز الشرطة وتوفير جميع الخدمات، قائلا: "جميع الخدمات متوفرة في الروضة من ناحية الأمن والصيانة ونظافة المشروع يوم بيوم خلال 24 ساعة".

وأضاف محمد عيد، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مشروع روضة السيدة زينب من أهم المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن لدينا 816 أسرة بـ16 عمارة وجميع الوحدات فيها سكان بالكامل.

ورصدت كاميرا برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، تقريرا يتناول كيف تغيرت حياة المواطنين في مناطق الاسمرات وروضة السيدة، وأجرت الكاميرا لقاءات مع أسر تغيرت حياتها بعد الانتقال إلى روضة السيدة والأسمرات.