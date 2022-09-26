الراتب بالدولار.. فرص لتعيين أساتذة ومعيدين علاج طبيعي خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، عن طلب وظائف لتعيين أساتذة علاج طبيعي ومعيدين للعمل بإحدى الجامعات الخاصة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت النقابة في إعلان نشرته لطلب التوظيف، أن الراتب سيحدد حسب الخبرة، على أن يكون بالدولار، مع تأمين السكن وتذاكر السفر والإجازات.

وأشارت النقابة إلى أنه على من يرغب من الأساتذة والمعيدين أن يتقدم بالسيرة الذاتية كاملة، وتسليمها لمدير النقابة العامة بالتجمع الخامس في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان اليوم.