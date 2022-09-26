جلسات وورش.. تفاصيل مؤتمر نقابة الأطباء باليوم العالمي لتنظيم الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تنظم نقابة أطباء مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، احتفالا باليوم العالمي لتنظيم الأسرة والذي يحتفي به العالم يوم ٢٦ سبتمبر من كل عام، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاحتفالية ستشمل مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة إلى جانب ورش عمل لتدريب الأطباء، موضحا أن الجلسة الافتتاحية يشارك فيها الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية.

كما يشارك في الجلسة الدكتور جمال سرور مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وجيرمان حداد الممثل المساعد والقائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تتناول الجلسة الثانية تتناول مناقشة التدخلات للحد من الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة في ضوء المسح الوطني لصحة الأسرة، ويتحدث فيها الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء السابق، والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، ومها ونيس أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبالتزامن مع الجلسة الثانية تنظم النقابة ورشة عمل لتدريب الأطباء على تركيب وإزالة كبسولات تحت الجلد يحاضر فيها الدكتور محمد سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء.

وأضاف "أمين" أن الجلسة الثالثة تناقش الشراكات والابتكارات لزيادة خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الطلب لها ويشارك فيها د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء ود. محمد سلامة عضو مجلس النقابة وطلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ود. سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بتنظيم الأسرة، وتتوازى مع الجلسة الثالثة ورشة عمل لتدريب الأطباء على وسائل تنظيم الأسرة.