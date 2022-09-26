لتجنب رفع العداد.. اعرف تفاصيل وشروط تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخاذ تسهيلات جديدة متعلقة تقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم جدية في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خاصة من صغار المشتركين، من خلال تقسيطها على 12 شهرا أو 24 شهرا لضمان عدم قيام شركات التوزيع برفع العداد واستبداله بٱخر جديد مسبق الدفع لضمان الشركات حقها.

ويستعرض "الخليج 365" المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية:

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

3- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

وفيما يتعلق بالمواطن الراغب في تقسيط مديونيته اتباع الإجراءات المطلوبة كالتالي:

1- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

2- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

3- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن كافة شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونيتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه حال عدم وجود جدية في السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.

وفيما يتعلق بكيفية التقدم بشكوى من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الطرق التي يجب أن يتبعها المشترك في حال شكواه من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وهي كالتالي:

1- تقدم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة المختصة المحددة على فاتورة الكهرباء.

2- من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة.

3- يمكن أيضا تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

4- تقديم شكوى عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق التليفون المحمول من خلال الخطوات الآتية:

5- تحميل التطبيق Google Play Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

6- اختيار اسم الشركة المختصة من فاتورة الكهرباء.

7- إدخال رقم الموبايل مقدم البلاغ ليتم التواصل معه في أسرع وقت ممكن.

8- تصوير فاتورة الكهرباء وتحميلها على التطبيق.