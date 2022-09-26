حسمًا للجدل.. الإفتاء: هكذا احتفل السلف الصالح بالمولد النبوي الشريف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن سلفُنا الصالح دَرَجَ على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أنه نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم، هلال شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٤ هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، بعد غروب الشمس.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 56 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من صفر 1444 هـ الموافق 25/9/2022م (يوم الرؤية).

وبحسب بيان يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الإثنين 26/9/2022م هو المتمم لشهر صفر 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/9/2022م.

ويوافق المولد النبوي الشريف، يوم ١٢ من ربيع الأول من العام الهجري.