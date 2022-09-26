الطقس في 5 أيام.. سحب منخفضة وشبورة وتحذير ونصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، اعتبارا من الثلاثاء 27 سبتمبر وحتى السبت 1 أكتوبر 2022.

وحذرت الهيئة في بيان، من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ونصحت الأرصاد الجوية، قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة حرصا على سلامة المارة والركاب.

ومن المتوقع نشاط الرياح الأيام القادمة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة.

ورصدت الأقمار الصناعية تكون السحب المنخفضة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يلطف الأجواء وكسر حرارة الشمس.

متوسط نسبة الرطوبة حتى نهاية الأسبوع:

ليلا- نهارا

القاهرة والوجه البحرى 80%- 40%

السواحل الشمالية 85%- 55%

جنوب سيناء 60%_35%

شمال الصعيد 50%_25%

جنوب الصعيد 35%_15%

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

الثلاثاء 27 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44

الأربعاء 28 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44

الخميس 28 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44

الجمعة 29 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44

السبت 1 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى 35-37

السواحل الشمالية 31-34

جنوب سيناء 39-42

شمال الصعيد 41-43

جنوب الصعيد 43-44