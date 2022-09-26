شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: مصر تمتاز بقدرة جبارة على جذب الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إنه لا تكاد أى منطقة فى العالم إلا ودخلت مع مصر فى مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولذا نحتاج إلى تعهدات ملزمة بأن يكون هناك تعاقد بالالتزام أن يأخذ الناتج من الهيروجين الأخضر للجهة المستفيدة.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين خلال اتصال عبر زووم لبرنامج مساء دى إم سى على قناة دى إم سى، أن مصر تمتاز بموقع جذاب ولها قدرة جبارة على جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر وضعت مع عدد من الدول الأفريقية اتفاق على وضع معايير خاصة بالهيدروجين الأخضر والنظيف.

وأوضح أنه مازال إسهام هذه الأنواع من الطاقة لا يتجاوز الـ 5% من إسهامات الطاقة فى العالم، ولذا يجب ألا نقوم بعملية هروب جماعى من مصادر الطاقة، وعلى الدول المتقدمة أن تلتزم بقدر من التوازن والتواضع والالتزام مع باقى دول العالم.

وأشار إلى انه نحتاج لإدارة عادلة وكفء لملف الطاقة والتعامل مع الآثار السلبية للوصول بالعالم إلى بر الأمان، ولذا فإن الأمر بيئة عامة يجب أن نستثمر فيها للتصدى لباقى مشكلاتنا.