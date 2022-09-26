شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمراجعة شهادات الماجيستير والدكتوراه الحاصل عليها العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بمراجعة شهادات الماجيستير والدكتوراه التي حصل عليها العاملون، وتقاضوا المكافآت المقررة لها والإفادة، وعدم الاعتراف بأى شهادة ماجستير أو دكتوراه ممنوحة من أي جهة غير الجامعات الحكومية إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، وتقديم ما يفيد ذلك قبل منح صاحبها المكافأة المقررة لها.

وأوضح الكتاب الدورى، عدم الاعتداد بأى شكل من الأشكال بما يطلق عليه دكتوراه فخرية فى استخدام لقب دكتور أو منح الحافز المقرر للحاصلين عليه، وحظر استخدام لقب دكتور في أي مكاتبات رسمية.

وأوضحت الوزارة، يأتي ذلك بشأن الجهات التي تدعى على غير الحقيقة تبعيتها لجامعات ومراكز بحثية عالمية وكذا صلاحيات بمنح الدرجات العلمية " الماجيستير والدكتوراه"، مما يدفع بعض العاملين الحاصلين على شهادات منها باستخدام لقب دكتور في المكاتب الرسمية والحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون.