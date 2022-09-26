شكرا لقرائتكم خبر عن خريف الأقصر.. تمتع بالبالون الطائر فى رحلة مدتها 60 دقيقة وعلى ارتفاع 2000 قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حالة إقبال من الأفواج السياحية حول العالم وذلك خلال فترة تحسن حالة الطقس وبدء نسمات الخريف فى الظهور فى وقت الفجر خلال إقلاع الرحلات بصورة يومية، حيث تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم.

ويقول أحد العاملين بقطاع البالون الطائر، أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، منها تعقيم كافة البالونات باستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، وكل رحلة تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، وتحتل الأقصر المركز الثالث عالمياً فى رحلات البالون الطائر.

ويضيف، تقوم كل شركة بالون غرب الأقصر بالعمل الجاد فى دعم حركة السياحة عبر التقاط الصور المبهجة ورصد فرحة السياح بتلك المغامرة السعيدة بصورة يومية، وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر بالبر الغربى فى الأقصر والتى تتراوح فيها مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة وعلى ارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر.

وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.



استمتاع سياح العالم برحلات البالون غرب الأقصر



البالونات الطائرة تداعب المعابد الفرعونية القديمة



بهجة كبيرة بين الأفواج السياحية خلال رحلات البالون



بهجة كبيرة بين السياح خلال الرحلات



سعادة كبيرة فى قلب مطار البالون



سياح العالم فى قلب رحلات البالون بالأقصر



علامات الفرحة بين السياح فى أرض مطار البالون بالأقصر



عمال البالون خلال تجهيز الرحلات للتحليق



فرحة الأجانب خلال التحليق بالبالون الطائر