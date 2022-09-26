شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع الهرم بسبب إنشاء المرحلة الثانية لمترو المريوطية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق جزئى لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونلخص تلك الأعمال فى النقاط التالية:

ـ الغلق بداية من تقاطع الهرم مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوطية).

- غرف متابعة لحركة المركبات وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية.

ـ الأعمال فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

- محافظة الجيزة سلمت الشركة المنفذة للأعمال النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو المريوطية (المرحلة الثانية).

- الأعمال بدايةً من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، لمسافة مايقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة تجاه المنطقة الأثرية.

- تسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل للشركة المنفذة وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ـ المحافظة نسقت مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة، من حيث ( الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة).

- الإصلاحات بهدف توفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من ( 7 متر إلى 10 أمتار).

- تواجد الخدمات للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

- تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.