مشيرة خطاب: الرئيس لديه رؤية حقوقية تحكم تحركاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت نقلة نوعية في الملف الحقوقي، ومنحتنا فرصة تاريخية يجب أن ننتهزها، مضيفة أن الملف الحقوقي يشهد تطورًا كبيرًا.

وأضافت «خطاب»، في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات»، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية، أن هناك فئات أفضل حالا فيما يتعلق بتمتعها بحقوق الإنسان، نتيجة إجراءات تمت قبل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل الشباب الذين يحظون باهتمام رئاسي كبير، والمرأة التي تتمتع بحقوق غير مسبوقة، والآن لا يوجد مجال مغلق أمام المرأة، وسقطت كل حوائط التمييز، وأيضًا ذوي الإعاقة وأقباط مصر يتمتعون بنفس الحقوق.

وأوضحت "خطاب" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت من السلطة التنفيذية، وأطلقها الرئيس تعبيرًا عن إرادة سياسية متميزة، ولدينا حد أدنى مرتفع للتنفيذ كونها صادرة من مؤسسة الرئاسة، معقبة: «في مجال حقوق الإنسان لا أتحث إلا عن التنفيذ، مع وجود الحماية وضمان التمتع».

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى كل مواطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية حقوقية تحكم تحركاته وتصرفاته حتى قبل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورأينا هذا في النقلة الكبيرة التي تمتعت بها المرأة وكذلك الشباب وذوي الإعاقة والأقباط.

وحول تقارير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكدت رئيس المجلس القومي لحقوقي الإنسان أن هذه المنظمة «شغلتها إنها تنتقد».