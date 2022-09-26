وزير الآثار يجتمع مع الرئيس التنفيذي ومستشار بورصة برلين السياحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع David Rueta الرئيس التنفيذي لبورصة برلين السياحية ITB، والسيد Bruno Walter مستشار بورصة برلين السياحية ITB، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع شركة Messe Berlin المنظمة لبورصة برلين السياحية ITB.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فرح الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتعزيز سبل التعاون مع شركة Messe Berlin لتنظيم مؤتمرات ومعارض سياحية في مصر حيث أن هذه الشركة تقوم بتنظيم معارض دولية أخرى في آسيا -سنغافورة والصين والهند، كما تنظم فعاليات خاصة بالقطاع السياحي مثل TRVLX الذي يتم تنظيمه كل عام في دولة مختلفة.

كما تم بحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصري لتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري بين مصاف دول العالم ولاسيما في سياحة الحوافز والمؤتمرات(MICE).

تعد بورصة برلين السياحية ITB أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من ١٠ آلاف عارض يمثلون أكثر من ١٨٠ دولة ويزوره أكثر من ١٧٠ ألف زائر منهم ١١٠ ألف زائر مهني إلى جانب ١٠٠٠ من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من ٥٠٠٠ صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

كما أن مصر تشارك في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام ١٩٧١ حيث دائما ما يشارك أكثر من ١٠٠ شركة وفندق إلى جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية والمحافظات السياحية، وقد كانت مصر ضيف شرف بورصة برلين السياحية ITB عام ٢٠١٢.