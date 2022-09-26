"حياة كريمة": بدء سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بـ3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات مبادرة "راجعين نتعلم" اليوم، في محافظات الجيزة، القليوبية، وبورسعيد، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

وأوضحت المؤسسة، أن الهدف من مبادرة "راجعين نتعلم" الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن المبادرة مستمرة بصفة يومية للوصول لمستحقي الدعم.

وأشارت مؤسسة "حياة كريمة"، إلى أن فرحة الأطفال خلال توزيع المستلزمات المدرسية عليهم من أكثر الأمور التي أسعدت فريق المؤسسة، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن خطة المؤسسة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.