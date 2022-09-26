شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تكشف تفاصيل رد الضريبة: نظام عالمي متعارف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شئون الجمارك والضريبة، إن هناك فيما يتعلق باستضافة مصر ««COP 27 أصناف خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، وهى عبارة عن أجهزة خاصة بالمعدات والصوتيات والأجهزة التى تستخدم فى تغطية المؤتمر، وهناك أصناف خاصة ببعض الدول، وهى منتجات صديقة للبيئة، وسيكون للمراسلين الصحفيين ووكالات الأنباء تيسيرات فى الوزارة ومصلحة الجمارك، مثل المعدات والآلات والشرائط وأجهزة التصوير، وهناك تنسيق تام مع المركز الصحفى للهيئة العامة للاستعلامات لتسجيل هذه المعدات والإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك.

وأضاف مختار فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، مقدمة برنامج «فى المساء مع قصواء»، على قناة cbc:، أن ردّ الضريبة نظام عالمى متعارف عليه، حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة فى مصر تضمن مادة تجيز رد الضريبة للمغادرين الأجانب، حيث يكون هذا الرد للوفود من الأشخاص الطبيعيين فقط لا غير، فالوافد عندما يدخل البلاد يكون من حقه شراء أى منتجات أو هدايا أو أصناف، وعندما يخرج من البلد يمكن أن يسترد الضريبة السابق سدادها، وهذا نوع من تشجيع السياحة واقتناء المنتجات المصرية، وهذا النظام طبقته مصر أسوة بكل الدول: "بدأنا بالفعل إجراءات مع البنك المركزى وبعض البنوك العاملة فى المطارات والموانئ لتسهيل إجراءات رد الضريبة".

وأكد: «الفاتورة يجب ألا تقل عن 1500 جنيه، والبضاعة خرجت بصحبة الراكب أو بأى وسيلة أخرى يمكن التحقق من خلالها أنه جرى شراء البضاعة من الداخل، وينطبق رد الضريبة على المنتجات المصرية أو المستوردة بشرط أن تكون عملية الشراء تمت فى مصر».