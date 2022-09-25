محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها، في أول زيارة لمحكمة النقض.

وتناول اللقاء مجالات التعاون المختلفة وتبادل الخبرات ودور المرأة في القضاء المصري والتجربة الرائدة التي طبقتها المنظومة القضائية المصرية في مجال عمل المرأة المصرية في الهيئات القضائية.

وأكد المستشار محمد عيد محجوب المشاركة الفعالة للمرأة في الهيئات القضائية واهتمام القيادة السياسية بدعمها، مشيرًا إلى أن مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد أهداف التنمية المستدامة كان ولا يزال في بؤرة اهتمام المنظومة القضائية.

وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى إعجابه بدور الأكاديمية في تأهيل وتدريب رجال الدولة وتبادل الخبرات مع أجهزتها كافة.

من جانبها، ثمنت الدكتورة رشا راغب التجربة الرائدة للمنظومة القضائية في مجال دعم المرأة المصرية وإشراكها في العمل القضائي.

وشهد اللقاء توقيع المستشار محمد عيد محجوب، والدكتورة رشا راغب، بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والأكاديمية الوطنية للتدريب، لتبادل الخبرات.

حضر اللقاء المستشار حسني عبداللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.