شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إضافة مادة مشروعات بحثية تنفذ فى مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط أعمال السنة للطلاب، موضحا أنها تطبق بداية من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

وقال الوزير إنه سيتم إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.