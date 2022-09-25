شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: توجيه رئاسى بتطبيق استراتيجية تتضمن مخطط إنشاء المراين والمراسي الدولية على السواحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسى الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التى تملكها فى مصر فى هذا الصدد، مجدداً التأكيد على الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بهذه النوعية من السياحة، واتاحة المزيد من التيسيرات، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة من تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وبما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع، تناول وزير النقل نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وما تم من جهود للتعامل مع أى مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتوفرة بالدولة المصرية وجذب المزيد من اليخوت الاجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، والخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، موضحاً أنه تم اطلاق هذه النافذة مطلع سبتمبر الجارى، ويتم حالياً الترويج لها اعلامياً، وذلك فى إطار اتاحة المزيد من التيسيرات لمرتادى هذه السياحة.

كما استعرض وزير النقل مخططاً لمواقع المراين الدولية القائمة والمقترحة على جميع سواحل الجمهورية.

من جانبه، أوضح اللواء بحرى رضا إسماعيل، أن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، تتيح لمالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل، وأن النافذة الرقمية تقوم بإرسال البيانات، والمستندات آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، وذلك تيسيراً وتسهيلاً لمرتادى اليخوت الأجنبية وإختصاراً للوقت.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع، استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت، مشيراً إلى أنه يوجد 3 مراين لليخوت على طول مجرى القناة بكل من بورسعيد والاسماعيلية والسويس، موضحاً أن محاور تطوير تلك المراين اشتملت على ما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العبور، وتطوير مراسى اليخوت، حيث تم رفع كفاءة عدد من المرافق والخدمات بمارينا الاسماعيلية، وذلك فى إطار دعم وتحسين تجربة العبور، مستعرضاً احصائيات لسياحة اليخوت المارة بقناة السويس خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتطرق الفريق أسامة ربيع إلى جهود رفع كفاءة مارينا اليخوت الحالى بالإسماعيلية، مشيراً إلى أن التصور المستهدف من التطوير يسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمارينا من سعة 12 يختا إلى سعة 60 يختا مستهدفاً، وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض الفريق أسامة ربيع التصميمات الخاصة بإنشاء أول مارينا يخوت خضراء فى مصر تعمل بالطاقة المتجددة على مساحة 25 ألف متر مربع، تتسع لنحو 65 يختاً، وما يتضمن ذلك من اقامة فندق ومنطقة تجارية، متناولا كذا جهود إنشاء ممشى سياحى بطول 850 م، و تنفيذ مرسى يخوت يتسع لـ 75 يختا بمدينة بورسعيد.