الخليج 365: 2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بـ8 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بدعم وتوجيهات الرئيس السيسى.. 2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى 8 سنوات.. بالأرقام.. 121 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة.. توجيهات رئاسية لتطوير التعليم.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال مراحل تطوير التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة لبناء الإنسان.. 4.1 مليار جنيه تكلفة 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس

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بدعم وتوجيهات الرئيس السيسى.. 2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى 8 سنوات.. بالأرقام.. 121 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».. 559 مليارا لدعم السلع التموينية.. 2.1 مليار للسكن الاجتماعى.. 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات.. 400 مليار جنيه لباب الأجور.. و712 مليار جنيه لـ «حياة كريمة»





توجيهات رئاسية لتطوير التعليم.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال مراحل تطوير التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة لبناء الإنسان.. ألف معلم ومعلمة في طليعة الجيل المستقبلى لمديرى المدارس.. وعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكترونى فى الثانوية العامة على مقر مركزى واحد

4.1 مليار جنيه تكلفة 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس

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