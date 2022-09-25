شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في خدمة المرضى.. الداخلية تساعد مواطنا في علاج ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لأوجه الرعاية المقدمة من وزارة الداخلية، لأحد الأطفال سبق وتقدم والده بالتماس لمساعدته فى علاج نجله البالغ من العمر عامين، تم استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وإجراء الكشف الطبى عليه، واستكمال علاجه بمركز الدكتور مجدى يعقوب بجراحات القلب في أسوان، وإنهاء إجراءات نقل الطفل إلى محافظة أسوان لتلقى العلاج.

وحرصاً من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل عقب تلقيه العلاج اللازم، تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة، لاصطحاب الطفل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة من مقر إقامته، لمتابعة استقرار حالته الصحية وعودته إلى محل إقامته.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء أهلية الطفل، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم واستمرار توفير الرعاية الطبية له.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني"، من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.