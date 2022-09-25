شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل بيوم محو أميّة مُجندى هيئة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة، واستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة لاسيما المجندين، فقد قامت وزارة الداخلية متمثلةً فى قطاع التدريب، بتنظيم احتفال بيوم "محو الأميّة" لمجندى هيئة الشرطة للعام التدريبى 2021/2022، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة، ورئيس لجنة الخدمة المهنية بنادى الروتارى ووفد من المنطقة الروتارية.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية، متمثلة فى قطاع التدريب، والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية وكذا جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إيماناً بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية .

واعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية، سياسة متكاملة، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، لمحو أمية المجندين، عبر التوسع فى افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب استحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة "CLE" المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

وجاء الاحتفال مواكباً للاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية وتضمن الإحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية – المشرفين والمدرسين المتميزين – المجندين الحاصلين على أعلى الدرجات فى إختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية) والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.