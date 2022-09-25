شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تنظم معرضها الأول للكتاب لخدمة الدارسين من العسكريين والمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والعلمى وتنمية الطاقات الإبداعية للدارسين وإكسابهم المعارف بمختلف المجالات ، نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا معرضها الأول للكتاب لخدمة دارسيها من العسكريين والمدنيين، والذى تستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.

يشارك بالمعرض عدد من الجهات التى تقدم إصداراتها بمختلف المجالات متمثلة فى هيئة البحوث العسكرية , ومركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للكتاب ، ودار الكتب المصرية ، والمركز القومى للترجمة ، وهيئة قصور الثقافة ، ومكتبة الأسكندرية ، ومركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام ، والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ، والهيئة العامة للإستعلامات ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , وعدد من دور النشر .

يأتى المعرض فى ضوء تطوير العملية التعليمية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وإضافة كل ما هو جديد فى مختلف العلوم العسكرية والمدنية وبما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التى يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية .

حضر مراسم إفتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، وعدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورموز الفكر والأدب وعدد من المثقفين وكبار الكتاب .