وزير القوى العاملة يلتقى قيادات "العامة للعاملين بالإسعاف"

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القاهرة - سامية سيد - "حسن شحاتة": النقابات العمالية شريك أساسي في "ثلاثية أطراف الإنتاج" وائل سرحان: نقاباتنا نموذجا لاحترام مصر للاتفاقيات الدولية و"الحريات النقابية"

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة حريصة على وجود منظمات نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة، لخدمة عمالها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في ثلاثية أطراف الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وأن التوزان بينهم منهج وعقيدة لدى"الوزارة"، مشيرا إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التي ترسخ مبادئ الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور وائل سرحان، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح "سرحان"، دور في خدمة أكثر من 20 ألف عضو بها يشمل قطاع الإسعاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وجود هذه النقابة دليل على أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وتطبق مبادئ الحريات النقابية على أرض الواقع، منوها أن هذه النقابة تأسست عام 2012 ونجحت في توفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية، وان انتخاباتخا أجريت خلال عامي 2018 و2022، وتضم 27 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.

وكان ممثلو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، قد بدأوا اللقاء مع الوزير بتوجيه التهنئة له على ثقة القيادة السياسية، وإسناد مهام وزارة القوة العاملة له، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الوزير حسن شحاتة على إدارة الوزارة بشكل يليق بمصر.

جانب من اللقاء