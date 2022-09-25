شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": ندوة توعية حول السلامة والصحة المهنية بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بشأن عقد ندوة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية بأحد الشركات بأبو طرطور بالوادى الجديد، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بزيادة الدور التوعوي للمديريات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد فى تقريره،اليوم الاحد أن الندوة نظمها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة فى إطار دوره المجتمعي تجاه المنشآت بتوعية العاملين بالمنشآت والمسئولين لتوفير بيئةعمل آمنة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها خطط الطوارئ للمنشآت، والمخاطرالتى يمكن أن تواجه العاملين داخل المنشآت وكيفية الوقاية منها، وخطط الإخلاء.