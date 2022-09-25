شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة .