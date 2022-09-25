شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديسة بربارة شاهدة على عصر الفوسفات بالبحر الأحمر.. اعرف قصة التشييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنيسة القديسة بربارة، تقع بمنطقة الفواخير الجبلية التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر، كان يطلق عليها اسم حامية العاملين فى فوسفات البحر الأحمر، وتعد أصغر كنائس مصر شيدها العاملون بمناجم الفوسفات لإقامة الشعائر الدينية.

مساحتها لا تتعدى عشرات الأمتار، وشيدها مهندسون إيطاليون عام 1916 عندما وصلوا للعمل بشركة فوسفات القصير، وأطلقوا عليها "حامية العاملين بشركة الفوسفات"، فى منطقة جبلية بالقرب من منجم الذهب بوادى الفواخير، وتعتبر ضمن المباني التي سيصدر لها قرار بضمها للتراث لبلوغها قرابة 106عاما على تشييدها.



كنيسة القديمة بربارة بمنطقة الفواخير



كنيسة حامية العاملين بمناحم الفوسفات



