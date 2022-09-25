1.6 مليون قرار خلال 6 أشهر.. طفرة فى علاج المرضى على نفقة الدولة (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تمضى الدولة المصرية قدما نحو بناء نظام صحى متكامل، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التى غيرت شكل ومضمون المنظومة الصحية فى مصر.

وعملت الدولة على توسيع نطاق التغطية للمستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة بإجراءات ميسرة باعتباره حقا أساسيا لمن ليس لهم تغطية صحية، وذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم بجميع المحافظات بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و694 ألفا و467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليونا و851 ألف جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.



طفرة فى العلاج على نفقة الدولة



1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة



إجراءات إصدار الطلب