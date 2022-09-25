شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تقارير دورية بنتائج حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، متابعة رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة فى تقرير حديث لها حول جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، مؤكدة أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق قيام المحافظات بإزالة 2872 مبنى مخالف على مساحة 445,8 ألف متر مربع ، و 514 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 1687فدان، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 29 من نفس الشهر ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وكشف اللواء آمنة أن جهود محافظة الشرقية أسفرت عن إزالة 572 مبنى مخالف على مساحة 115,7 ألف متر مربع، و 145 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 458 فدان ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 372 مبنى مخالف على مساحة 47,4 ألف متر مربع ، و نجحت الأجهزة التنفيذية فى أسيوط فى إزالة 325 مبنى مخالف على مساحة 17,8 ألف متر مربع و 49 حالة تعد على أراض زراعية، وازالت محافظة السويس 199 مبنى على مساحة 13,5 ألف متر مربع ، وقامت محافظة قنا بإزالة 175 مبنى مخالف على مساحة 48,4 ألف متر اضافة الى 15 حالة تعد على 25 فدان ، فيما نجحت محافظة الجيزة فى إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدانا وهدم 94 مبنى مخالف على مساحة 20 ألف متر مربع، وقامت محافظة القاهرة بهدم 14مبنى مخالف على مساحة 25,4 ألف متر مربع.