جرعة هيروين.. كشف لغز العثور على جثة وسط الزراعات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، على جثة شاب في العقد الثاني من العمر وسط الزراعات بالقرب إحدى المدارس التعليمية في نطاق بندر مطوبس.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة وسط الزراعات في نطاق المدينة.

انتقل الرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، رفقة المقدم علي سيف، نائب مأمور مركز شرطة مطوبس، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين ارتداء الشاب كامل ملابسه، وبجواره آثار مواد مخدرة من جوهر الهيروين المخدر، ولا توجد في الجثة أي علامات تدل على حدوث الاعتداء عليه.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن الجثة للمدعو "محمد.م.ع"، 22 عامًا، عاطل، ويقيم ببندر مطوبس.

كما تبين من التحريات أن الشاب المتوفى كان يقضي فترة عقوبة بالسجن لسابق اتهامه في قضية إتجار بالمخدرات، وإدمانه الهيروين وخلال تعاطيه جرعة من ذاك النوع المخدر توفي متأثرًا بجرعة زائدة مكان العثور على جثته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح.