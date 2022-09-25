"عربية النواب": المجتمع الدولي مطالب بدعم مصر لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً مكثفة بشأن ملف السلام في الشرق الأوسط، وحتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمساندة ودعم الدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه هذا الملف.

وأشاد أباظة، في بيان له اليوم الأحد، بتأكيد وزير الخارجية السفير سامح شكري، ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتَين

وتابع النائب بأن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده شكري مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشيداً باستعراض وزير الخارجية جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن العالم كله أصبح على إدراك ووعي كاملَين بالدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، وأن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت بحق صمام أمان تحقيق الأمن والاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة من مختلف دول العالم ومنظماته بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الشرق الأوسط.

وكان الجانبان قد أعربا خلال اللقاء عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، كما أكدا الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة، فضلاً عن أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في كل مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحتَين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة؛ مثل تغير المناخ، وأزمتَي الغذاء والطاقة؛ حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية، وشهد اللقاء نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام.