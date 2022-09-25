شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوى فعله السلف الصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها فيس بوك، أنه قد دَرَجَ سلفُنا الصالح على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ونصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.