شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في بوينس أيرس تستضيف معرض صور فوتوغرافية لسمير مكاريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفال مصر والأرجنتين العام الجاري بالذكري 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، استضافت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، معرضًا للصور الفوتوغرافية، ضم مجموعة مكونة من 40 صورة تم التقاطها في كل من مصر والأرجنتين، ما بين عشرينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي تنتمي لمجموعة أعمال ومقتنيات المصور والفنان المصري الأرجنتيني الراحل سمير مكاريوس.

وقد حظي الحدث بإقبال كثيف، ولاقت الأعمال المعروضة استحساناً كبيراً لدي الحضور.

خلال المعرض، ألقي السفير محمد كاظم، سفير جمهورية مصر العربية لدي الأرجنتين، كلمة أكد فيها علي عمق العلاقات المصرية الأرجنتينية وأعرب عن الاعتزاز بمرور 75 عاما من الصداقة والتعاون بين البلدين، مبرزاً أهمية الدبلوماسية الثقافة ودور الفن في مد جسور للتقارب والتفاهم بين الشعوب.

ومن جانبه، ألقي كريم مكاريوس، نجل المصور الراحل، كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بتلك الفعالية التي تعد تكريماً حقيقياً لمسيرة والده، مبدياً فخره واعتزازه بعرض صور والده في مقر السفارة المصرية، حيث أن سمير فؤاد مكاريوس يعد أحد أهم وأشهر المصورين الفوتوغرافيين بالأرجنتين.